Mikroskopla Bakıldığında Aaacayip Görünen 10 Nesne

Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün felsefesi mikroskop altına girince ortaya bambaşka görüntüler çıkıyor. Bu görüntülerdeki canlıları, nesneleri tanıyoruz aslında ama gel gör ki mikroskop onları bambaşka vücutlara sokmuş.

1- Karınca başı

Evet o şirin tatlı mı tatlı karınca.

2-Sinek

Gözleri kocaman, gerçek bir canavar.

3- Sardunya çiçeği

Bu arada bu fotoğraf 2005 yılında ödül kazandı.

4- İnsan beyninden bir bölümün fotoğrafı, Dr Maria Prado-Figueroa tarafından çekilmiş.

5- Hela isimli kanser hücreleri

6- Kum evet bildiğimiz kum

7- Kelebeğin dili

8- Kar tanesi

9- Daphnia magna straus hareketliliği

Bu bir sivrisinek, ama sinekten daha çok uzaylıya benziyor.

10-Marijuana #cannabis