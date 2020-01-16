Mikhail Mişustin kimdir? Mikhail Mishustin kaç yaşında?

16.01.2020 09:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:05

Mikhail Mishustin, Rusya'da hükümetin istifa etmesinin ardından başbakan olarak önerilen ilk isim oldu. Devletin çeşitli kademelerinde aktif görev almış iktisatçı ve politikacıdır. Evli ve 3 çocuk sahibidir. İşte, Mikhail Mishustin hakkında detaylı bilgi...

MİKHAİL MİSHUSTİN KİMDİR?

Mishustin, 3 Mart 1966 tarihinde Moskova'da Rus-Yahudi kökenli bir babayla, Rus kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. 1989 yılında STANKIN sistem mühendisliği bölümünden mezun oldu ve 1992'de aynı okulda ??lisansüstü eğitimini tamamladı. Yükseklisansın ardından laboratuvar direktörü olarak çalışmaya başladı. Ardından Uluslararası Bilgisayar Kulübü (ICC) Yönetim Kurulu'na başkan oldu.

1998 yılında muhasebe ve kontrol için bilgi sistemleri asistanı olarak devlet hizmetine dahil oldu. Sonrasında vergi ve harçlar için Rusya Federasyonu Bakan Yardımcısı, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Federal Kadastro Dairesi başkanı ve Özel Ekonomik Bölgeleri Yönetme Federal Dairesi başkanı olarak görev yaptı. 2008 yılında kamu hizmetini kendi isteği ile sonlandırdı ve bu kez yatırım alanında işe başladı. Şubat 2009'da Rusya Cumhurbaşkanı personel rezervine katıldı.

2010 yılında Mikhail Mishustin Federal Vergi Dairesi başkanı olarak atandı. 2015 yılında Federal iletişim merkezi çalışmaya başladı. Böylece, Mishustin'in 2010 yılında, Federal vergi servisi, analitik çalışmaya odaklanarak kontrol olaylarının organizasyonuna yaklaşımını değiştirdi.

Mishustin evli ve üç oğlu bulunuyor. HC CSKA Moskova denetleme kurulu üyesidir