Mike Pompeo kimdir? Mike Pompeo kaç yaşında, görevi nedir?
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Mike Pompeo kimdir? Mike Pompeo kaç yaşında, görevi nedir?

29.09.2020 13:57 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:02
Mike Pompeo kimdir? Mike Pompeo kaç yaşında, görevi nedir?

Mike Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlı olarak görev yapıyor. Pompeo, Pompeo West Point Askeri Akademisi'nden birincilikle mezun oldu. Barack Obama'nın Guantanamo Üssü'nü kapatma planına karşı çıkmasıyla adını duyuran Mike Pompeo biyografisi...

Mike Pompeo, Amerikalı politikacıdır. Harvard Üniversitesi'nde hukuk eğitimi de alan Pompeo, Harvard Law Review adlı dergide görev aldı. Thayer Aerospace adındaki firmayı kurdu ve 2010 yılında Kansas eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev aldı.

MİKE POMPEO KİMDİR?

Pompeo, 30 Aralık 1963 tarihinde Kalifornia Orange'da dünyaya geldi. Pompeo, 1986 yılında West Point Askeri Akademisi'nden birincilikle mezun oldu. Bir süre Soğuk Savaş döneminde ordu içinde görev aldı. Sonrasında Harvard Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Harvard Law Review adlı derginin yayın yönetmenliğini yürüttü. Kısa süreli avukatlık mesleği sonrasında askeri uçaklar için parçalar imal eden Thayer Aerospace adlı firmayı kurdu.

Petrol kaynaklarında kullanılan araçları üreten Sentry International firmasında yöneticilik de yapan Mike Pompeo,2010'da Kansas eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi oldu. İstihbarat Komisyonu'nda görev aldı. 2012 yılında Libya'nın Bingazi şehrinde Amerikan büyükelçisi ve birçok diplomatın ölümüyle sonuçlanan saldırıyı soruşturan komisyonda görev aldı.

CIA başkanlığına geldiğinde insan hakları kuruluşları ABD Senatosu'na, Pompeo'nun CIA Başkanlığı'nı onaylamama çağrısı yaptı. Görevini sürdürürken Donald Trump tarafından dışişleri bakanı olarak atandı.

Pompeo, 1986'da Leslie Libert ile dünyaevine girdi ve daha sonra ikinci evliliğini Susan Pompeo'yla gerçekleştirdi. Bir oğulları olan Mike Pompeo, yerel kilise diyakozu olarak hizmet vermektedir ve Pazar Okulu'nda ders vermektedir.

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