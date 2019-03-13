Mikail Sülük, Pütürge'yi Doğu'nun İnci Yapmak İstiyor

"Bize Vereceğiniz Oyu Kendinize Vermiş Olacaksınız"

Mikail Sülük açıklamasında, "Bize vereceğiniz, AK Parti'ye vereceğiniz her oyu, kendinize vermiş olacaksınız, bundan emin olun. Burası milletindir, koltuk da milletindir, biz emanetçi olacağız." dedi

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, adaylığı kesinleşmesinin ardından seçim maratonuna hızlı bir şekilde başladı. Pütürge'de 68 mahallenin tamamına ziyaretler gerçekleştirip Pütürgelilerin sorunlarını dinleyen Başkan Adayı Mikail Sülük, Pütürge'yi Türkiye'de oy rekoru, Doğu da ise hizmet rekoru kırma hedefini ortaya koydu. Pütürge'ye sevdalı, hizmet aşkıyla yola çıktıklarını belirten Mikail Sülük, yerel kalkınma hamlesini başlatarak Pütürge'yi doğunun incisi haline getirmek istiyor. Başkan Adayı Mikail Sülük, 31 Mart'a kadar seçim çalışmaları kapsamında ev, esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdürecek.

CUMHURBAŞKANI MİTİNGİNE KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya mitingine katılmak üzere Pütürge'den onlarca araçkuyruğu oluşturan Pütürgeliler, Başkan Adayı Mikail Sülük'ün önderliğinde miting alanına akın etmişti. Coşkulu ve sevgi gösterileri ile mitinge katılan Pütürgeliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslerini duyurmayı başardı. Pütürge AK Parti sevdalıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Malatya miting için onlarca araç konvoyu ile yeniden tarihi bir rekor yazdı. Malatya merkezde düzenlenen mitinge Pütürge merkezinin yanı sıra 68 mahalleden araçlar kalkmıştı.

"KOLTUK MİLLETİNDİR, BİZLER EMANETÇİYİZ"

AK Parti Pütürge ilçe Seçim Koordinasyon Merkezi, Tepehan Seçim Koordinasyon Merkezi ile Pazarcık Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi. Burada daha önce açıklamad bulunan Mikail Sülük, "Bize vereceğiniz, AK Parti'ye vereceğiniz her oyu, kendinize vermiş olacaksınız, bundan emin olun. Burası milletindir, koltuk da milletindir, biz emanetçi olacağız. Verimli bir şekilde ayağınıza hizmeti getirmeye talibiz. Biz 31 Martta bir rekor kırıp Cumhurbaşkanımızı burada misafir etmek istiyoruz" dedi.

ONLARCA ARAÇ MİKAİL BAŞKANI'NI KARŞILADI

Ak Parti Pütürge İlçe Belediye Başkanı adayı olarak sahalara inen Mikail Sülük, Pütürge'deki aday tanıtım gününde büyük bir sevinç ve coşku ile karşılanmıştı. Başkan adayı Mikail Sülük'e yüzlerce araçla beraber binlerce vatandaş eşlik etti. Pütürge merkezinde düzenlenen mitingde coşkulu kalabalığa seslenen Mikail Sülük, yapacağı proje ve çalışmalara değinmişti. Pütürge'de tarihi bir rekor oy çıkarmaları halinde 31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Pütürge'ye getireceklerini dile getiren Başkan Adayı Mikail Sülük, "Coşkulu mert, Şiro Çayı kadar sert, Kubbe Dağı kadar mert Pütürgeli hemşerilerim. 2023 hedefiyle yola çıkmak istiyoruz sizlerle beraber" ifadesini kullandı.

PÜTÜRGE'YE YAPILMASI PLANLANAN PROJELER

Pütürge'yi geleceğe, istikbale hazırlarken, refah seviyesini yükseltip, yaşanılabilir bir kent haline dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten AK Parti Pütürge Belediye Başkan adayı Mikail Sülük, birincil hedefinin gelecek nesillere hayırla yad edilecek güzel eserler inşa etmek, bölge halkının beklentilerine cevap verecek sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları sunarak, çalışan-üreten-pazarlayan bir Pütürge'yi kazandırmak istediklerini ifade etti.

Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi Kurulması, Küçük Sanayi Sitesi Kurulumu (KSS), Bilgi Masası Merkezi, Kooperatif Kurma Eğitimi Verilmesi Ve Kooperatif Kurulumu, Halıcılık Ve Nakış İşletmesi, Kentsel Dönüşüm Projesi, Şiro Çayının İslah Edilmesi, Et Ve Süt Entegre Tesisi ile Et Ve Süt Entegre Tesisi, Hayvan Pazarı Kurulması, Pütürge Pazarı Kurulması, Soğuk Hava Deposu, Coğrafi İşaret Projesi, Çok Amaçlı Spor Alanı Projesi, Pütürge Kültür Ve Mesleki Eğitim Merkezi Projesi, Güneş Enerjisi Santrali Projesi.

Kaynak: Bültenler