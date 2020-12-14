Mika Can Raun kimdir? Mika Can Raun kaç yaşında, nereli? Mika Can Raun cinsiyeti ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Mika Can Raun, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Mika Can Raun hakkında merak edilenler. Mika Can Raun hayatı ve biyografisi. Mika Can Raun kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mika Can Raun merak konusu oldu. İşte Mika Can Raun hakkında merak edilen Mika Can Raun kimdir, Mika Can Raun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MİKA CAN RAUN KİMDİR?

Yaşı: 19

Nereli: Annesi, Şanlıurfa, Babası Büyükada, kendisini Büyükadalı olarak tanımlıyor.

Eğitim: Marmara Üniversitesi, Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı

19 yaşında olan Mika Raun aslen Şanlıurfalıdır. Büyükada'da yaşayan Mika Can Raun aynı zamandır şiir yazarıdır. Marmara Üniversitesi'nde senaryo yazarlığı yapmaktadır.

İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun şiirleri konusunda iddialı olduğunu belirtmektedir. Kendisini melankolik olarak tanımlıyor.