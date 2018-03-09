Miilletvekili Koçer'den Moody's Tepkisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu düşürüp, not görünümünü negatiften durağana çevirmesine tepki gösterdi.

Koçer, ekonomi üzerinden siyasi skandal olarak değerlendirdiği karar ile ilgili "Moody's'in çelişkili ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan kararı siyasidir. Dünyanın en büyük ekonomileri kriz tedbirleriyle uğraşırken, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi müdahelelere rağmen sergilediği büyüme performansı ortada. Yatırım, üretim ve istihdam politikaları neticesinde geçen yıl 12 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi ve 1.5 milyonluk ek istihdam sağlandı. İhracatımız 159 milyar doları aştı. Ancak birileri çıkıp utanmadan, sıkılmadan "kurumların direncindeki süregelen 'kayıp' ve 'dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması" gibi nedenler sıralayarak Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gerçekleriyle taban tabana zıt, çelişki dolu açıklamalar yapıyor. Verdiği tepkiye bakıldığında, piyasaların da bu açıklamayı ciddiye almadığı görülüyor. Moody's' in aldığı karar ekonomik değildir. Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatından rahatsızlık duyan çevrelerin beklentilerine uygun pozisyon alan bu kuruluş maksadını ve haddini aşmıştır. Aldığı karar açıkça siyasidir.Mecliste ele alınan yatırım ortamının iyileştirilmesi, vergi kanunlarında değişiklik ve komisyon gündemimizde bulanan KDV kanunu gibi yasal düzenlemeler peş peşe gerçekleştiriliyorken bu açıklamanın yapılmış olması söz konusu kurum adına ayrı bir talihsizliktir.Sağlam temeller üzerinde yükselen Türkiye ekonomisi sahip olduğu gücünü arttırmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu. - GAZİANTEP