"Mihriban" türküsünü söyledi

Ünlü oyuncu, Abdürrahim Karakoç'un sözlerini yazdığı, Musa Eroğlu'nun bestesine imza attığı "Mihriban" türküsünü kendine has yorumuyla seslendirdi. Alışık, "Mihriban şefkatli, seven sevilen dost manasında. Sevgililer Günü ise sembolik olarak sevgimizi paylaşma günü. Sevmek hayatın manası elbette. Tek güne sığdırmak kimsenin haddine değil. Ben çok sevdiğim bu türküyü kendi kendime söyler gibi söyledim ve dostlarımla paylaşmak istedim" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet