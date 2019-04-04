Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum Mazbatasını Aldı
DSP'den Mihalıççık İlçe Belediye Başkanı seçilen Haydar Çorum, törenle mazbatasını alarak göreve başladı.
DSP'den Mihalıççık İlçe Belediye Başkanı seçilen Haydar Çorum, törenle mazbatasını alarak göreve başladı.
Çorum, Mihalıççık İlçe Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Önder Şahin'den aldı.
Mazbata törenin ardından İlçe Belediye Meclis üyeleriyle açıklamada bulunan Çorum, yeni dönemin Mihalıççık ilçesine hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA