Mihalgazi ve İnönü CHP'den Ataç'a ziyaret
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Mihalgazi ve İnönü CHP'den Ataç'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mihalgazi ve İnönü CHP'den Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mihalgazi ve İnönü ilçe teşkilatlarının başkanları ve mensuplarını makamında ağırladı.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mihalgazi ve İnönü ilçe teşkilatlarının başkanları ve mensuplarını makamında ağırladı.

CHP Mihalgazi İlçe Başkanı Hasan Ünal, İnönü İlçe Başkanı Hüseyin Demirci, Mihalgazi Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokat ve beraberindeki partililer, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Ünal ve Demirci, ilçelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Ataç'a bilgi vererek, çeşitli konularda görüşlerini aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç misafirlerine çalışmalarında başarılar dileyerek, Mihalgazili ve İnönülü hemşerilerine selamlarını iletti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 11:38:51. #1.15#
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