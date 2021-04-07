Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Akgün, rüzgardan zarar gören seraları inceledi
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Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Akgün, rüzgardan zarar gören seraları inceledi

Anadolu Ajansı / Atilla Ünal - Haberler | Güncel
Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Akgün, rüzgardan zarar gören seraları inceledi

Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Mihalgazi ilçesinde yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören seralarda incelemede bulundu.

Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Mihalgazi ilçesinde yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören seralarda incelemede bulundu.

İncelemenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Akgün, şiddetli rüzgar nedeniyle ilçede 100'e yakın üreticinin seralarında hasar oluştuğunu belirterek, Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin hasar gören seralarda hasar tespit çalışmalarına başladığını kaydetti.

Akgün, seraları hasar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

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