Mihalgazi'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Mihalgazi ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Mihalgazi ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi.

Mihalgazi ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından "Evdeyim Ama Trafik Kuruları Aklımda" "Trafikte Her Yıl Daha İyiye","Emniyet Kemerini Unutmam" sloganlarıyla seyahat izin belgelerinin kontrol edilmesi sırasında ön ve arka koltuklarda emniyet kemerinin kullanımını denetlenerek emniyet kemeri kullanımının önemini sürücü ve yolculara hatırlatıldı.

İlçe Karayolları Trafik Haftası Kutlama Tertip Komitesi tarafından alınan kararla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden çevrim içi eğitim platformları üzerinden öğrencilere trafik güvenliğine yönelik eğitim faaliyetleri ve İlçe Müftülüğünce camilerde verilecek vaazlarda trafik güvenliğine ilişkin mesajların iletilmesi sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal