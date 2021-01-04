Mihal Gazi Türbesi ve Harmankaya Kanyonu yol çalışmaları devam ediyor
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Mihal Gazi Türbesi ve Harmankaya Kanyonu yol çalışmaları devam ediyor

04.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:50
Mihal Gazi Türbesi ve Harmankaya Kanyonu yol çalışmaları devam ediyor

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, Abdullah Mihal Gazi Türbesi ve Harmankaya Kanyonu güzergahında yol ve genişletme çalışması yürütülüyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, Abdullah Mihal Gazi Türbesi ve Harmankaya Kanyonu güzergahında yol ve genişletme çalışması yürütülüyor.

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, Harmanköy'de çalışan İl Özel İdaresi ekiplerini ziyaret ederek bilgi aldı.

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Açıkgöz, türbe ve kanyonun ziyaretçi sayısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen arttığını belirtti.

Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Vatandaşımıza hep ifade ettiğimiz bir şey var: Eğer sizler değerlerinize sahip çıkarsanız, o değerler size yol da getirir, kazanç kapısı da olur, bulunduğunuz yeri güzel bir şöhrete de kavuşturur. İşte bunun en güzel örneği Harmanköy'dür. Bu köy, değerlerine sahip çıkan bir köydür. İnşallah yapılan çalışmayla yol genişliği artacak, tehlike arz eden ve kış aylarında buzlanmanın yoğun olduğu mevkilerde eğim azaltılacak, ardından ise gerekli yol çalışması yapılacak. Abdullah Mihal Gazi gibi önemli bir değeri barındıran Harmanköy'e ulaşım kolaylaşacak. Bu çalışmaya ek olarak sezon başladığında geçen sene önemli mesafe alınan Tarpak yolunu da tamamlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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