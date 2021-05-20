Migros saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Migros çalışma saatleri 2021!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında zincir marketlerin çalışma saatleri araştırma konusu oldu. Sıkça alışveriş yapılan ve çalışma saatleri düzenlenen market çalışma saatleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Migros saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Migros çalışma saatleri 2021! Migros hafta sonu açık mı? Migros hafta sonu akapalı mı? Migros mesai saatleri nedir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında zincir marketlerin çalışma saatleri araştırma konusu oldu. Sıkça alışveriş yapılan ve çalışma saatleri düzenlenen market çalışma saatleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Migros saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Migros çalışma saatleri 2021! Migros hafta sonu açık mı? Migros hafta sonu akapalı mı? Migros mesai saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

MİGROS SAAT KAÇTA KAPANIYOR, AÇILIYOR?

Hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

Hafta sonu Cumartesi: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Hafta sonu Pazar: Kapalı.

Kademeli Normalleşme dneminde Migros market haftaiçi ve Cumartesi günleri sabah 10.00 ve akşamüstü 17.00 saatleri arasındaaçık olurken Pazar günü ise açılmayacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL