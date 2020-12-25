Migros konserleri ne zaman, saat kaçta? Migros konserleri canlı izle! Can Yılmaz kimdir?
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Migros konserleri ne zaman, saat kaçta? Migros konserleri canlı izle! Can Yılmaz kimdir?

25.12.2020 23:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 23:33
Migros konserleri ne zaman, saat kaçta? Migros konserleri canlı izle! Can Yılmaz kimdir?

Yılbaşı kapsamında birçok sanatçının yer alacağı etkinlik Migros konserleri ne zaman, saat kaçta? Migros konserleri canlı izle!

Migros konserleri başlıyor. Migros konserleri ne zaman, saat kaçta? Migros konserleri canlı izle! Soruların yanıtı için haberimizi takip edebilirsiniz.

MİGROS KONSERLERİ NE ZAMAN? KONUKLARI KİM?

Migros Twitter hesabından yayınlanan yazıda; 26 Aralık Cumartesi günü saat 13.00-24.00 arasında MigrosTV YouTube kanalımızda gerçekleşecek eğlencemizde Can Yılmaz ve Zafer Algöz konuğumuz olacak! Saat 14.55, 18.20 ve 20.00'de 3 bölüm olarak gerçekleşecek Can Yılmaz & Zafer Algöz talk şovuna herkesi bekliyoruz.

CAN YILMAZ KİMDİR?

Can Yılmaz,8 Aralık 1968, İstanbul doğumlu Türk oyuncu, senarist ve yazar. Aslen Gürün, Sivas'lıdır. Can Yılmaz, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın abisidir. Annesi ev hanımı, babası ise elektrikli ev aletleri satan bir esnaf olan Can Yılmaz çok uzun zamandır metin yazarlığı yapmaktadır. Önemli çalışmalarından biri de Komedi Dükkanı isimli programın metin yazarlığıdır. Tolga Çevik'in Komedi Dükkanı'nın tüm konsepti ve metinleri Can Yılmaz tarafından yazılmıştır. Can Yılmaz dizi yazarlığı, skeç, tiyatro gibi birçok projede yazarlık yapmaktadır. Ayrıca Kafa dergisinde de yazmaktadır. Hokkabaz, Her şey Çok Güzel Olacak, GORA, AROG, Yahşi Batı gibi sinema filmlerinin Cem Yılmaz ile birlikte senaristliğini üstlenmiştir. Kamera karşısında görünmeyi çok sevmeyen Can Yılmaz daha çok kamera arkasında olmayı tercih etmektedir. Yazarın basılmış 5 adet kitabı vardır.

Migros konserleri ne zaman, saat kaçta? Migros konserleri canlı izle! Can Yılmaz kimdir?
Migros konserleri ne zaman, saat kaçta? Migros konserleri canlı izle!
Migros konserleri ne zaman, saat kaçta? Migros konserleri canlı izle! Can Yılmaz kimdir?
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