Migros konserleri ne zaman, saat kaçta? Migros konserleri canlı izle!

Migros konserleri başlıyor. Migros konserleri ne zaman, saat kaçta?Migros konserleri canlı izle! Soruların yanıtı için haberimizi takip edebilirsiniz.

MİGROS KONSERLERİ NE ZAMAN? KONUKLARI KİM?

Etkinlik için, "26 Aralık Cumartesi günü saat 13.00-24.00 arasında Bay J'nin sunumuyla MigrosTV YouTube kanalımızda gerçekleşecek eğlencemizde Metin Zakoğlu konuğumuz olacak! Saat 13.10 ve 15.10'da gerçekleşecek Metin Zakoğlu kabaresine herkesi bekliyoruz."açıklaması yapıldı.

METİN ZAKOĞLU KİMDİR?

Metin Zakoğlu İstanbul'un Eyüp semtinde dünyaya gelmiş,Suadiye'de yaşamıştır.Babası Radyo Sanatçısı Kadir Kubilay Zakoğlu Annesi ev hanımı Sevim Zakoğlu'dur.6 kardeşin en küçüğüdür.1994 yılında Şehir Tiyatrolarının sınavını kazanarak 2001 yılına kadar orada görev almıştır.İlk yazılarını TRT İstanbul radyosu için Tatil Sabahı adlı programa yazmış ve başrolünü oynamıştır.Oyunlarının çoğunu kendi yazıp-kendi yönetmektedir.2010 yılında yazdığı oyunu HERKES Mİ ALDATIR? sinema filmine çekilmiş ve Zakokoğlu EN İYİ ERKEK OYUNCU ödülüne aday olmuştur.