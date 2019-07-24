"Migren en yaygın beyin hastalığıdır"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Velioğlu, migrenin tüm dünyada en yaygın beyin hastalığı olduğunu, engellik yaratan ancak yaşamı tehdit etmeyen en önemli altıncı hastalık olarak kabul edildiğini belirtti.

Prof.Dr. Velioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Beyin Günü nedeniyle 22 Temmuz tarihinde farklı etkinliklerin düzenlenerek migren hastalığına yönelik bilgilendirmelerin yapıldığını ifade etti.

Migrenin, genetik yatkınlığı olan bireylerde yaşanan ve bir dizi değişimi yansıtan özel bir baş ağrısı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Velioğlu, "Tıpta tanımlanan 13 ana başlıkta toplamda 290'ı bulan baş ağrısı çeşidi içinde yer alan 27 farklı türü ile teşhis ve tedavisi özellik arz eder. Migren tüm dünyada en yaygın beyin hastalığıdır. Tüm dünyada ağrıya bağlı olarak yarattığı yaşam kalitesi düşüşü nedeniyle engellilik yaratan ancak yaşamı tehdit etmeyen en önemli altıncı hastalık olarak kabul edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Velioğlu, ağrı atakları, sağlık harcamaları ve ağrıya bağlı iş gücü mağduriyetlerine göre migrenin sosyoekonomik yük açısından üçüncü sırada bulunduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Migrenin kronik, yani müzmin şekli gelişmektedir ve bu durum Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre acil müdahale listesindeki ilk 10 hastalık içerisindedir. Hastaların dörtte birinde yaşam kalitesinin yüzde 90'ı aşan oranlarda bozulduğu rapor edilmiştir. Hastaların yüzde 65 ten fazlası migren atakları nedeniyle işyerlerinde sorun yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bu tür hastalar için Amerika'da yılda 40 milyon dolar, Avrupa da ise 50 milyon dolar harcanıyor. Engellilik durumuna göre ayarlanmış hastalığa maruz kalınan yıllar hesabıyla migren felçten sonraki en önemli ikinci hastalıktır. Ülkemizde 3 kez yapılan kapsamlı saha çalışmaları her 5 kadından biri ve her 10 erkekten birinde migren türü baş ağrısı olduğu gösterilmiştir."

Kaynak: AA