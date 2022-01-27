Miğfer ne demek? Miğfer anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Miğfer kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Miğfer anlamı ne? Miğfer ne demek?

MİĞFER NE DEMEK?

Miğfer, savaş için tasarlanmış özel bir kask türüdür. Savaş koşullarında başı mermi, darbe ve patlamalardan korur. Gelişmiş modellerinde kulaklık ve mikrofon gibi teçhizatlar bulunabilir.

Miğferin ilk kez MÖ 900'lü yıllarda Asurlular tarafından giyildiği bilinmektedir. Antik Yunan'da ve Antik Roma'da; orta çağ boyunca ve 1600'lü yılların sonuna kadar pek çok ordu tarafından kullanılmıştır.

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