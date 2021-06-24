'Midye ve İstiridye Araştırma Tesisi' kuruldu

'Midye ve İstiridye Araştırma Tesisi' kuruldu Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından hayata geçirilen 'Midye ve İstiridye Araştırma Tesisi'nin kurulum çalışmaları tamamlandı.

'Midye ve İstiridye Araştırma Tesisi' kuruldu

SİNOP - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından hayata geçirilen 'Midye ve İstiridye Araştırma Tesisi'nin kurulum çalışmaları tamamlandı.

Türkiye'de ilk kez Sinop Üniversitesi bünyesinde kurulan tesiste, kurulumun ikinci yılından itibaren yıllık 12 ton midye üretimi yapılması planlanıyor. Su Ürünleri Fakültesi tarafından Demirci köy açıklarında oluşturulan ve midye üretimi yapmak isteyen girişimcilere örnek teşkil etmesi öngörülen tesiste, yıllık 12 ton midye üretimi yapılması planlanıyor. Kurulan araştırma tesisinde, midye dışında Karadeniz'de yetiştiricilik potansiyeli olan farklı istiridye ve kum midyesi türlerinin üzerinde de çeşitli araştırmalar yapılacak. Araştırmalardan elde edilen bulgular çift kabuklu yumuşakça üretimi yapmak isteyen müteşebbislere hem örnek hem de kaynak teşkil edecek. Doç. Dr. M.Yeşim Çelik, aşırı avlanma ve deniz salyangozu nedeniyle son yıllarda Karadeniz'deki midye popülasyonunda azalma olduğuna işaret etti. Çelik, tesiste yetişen midyelerin Karadeniz'de azalan midye popülasyonunu da destekleyeceğini söyledi.

Doç. Dr. M.Yeşim Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bir ilk olarak Sinop Üniversitesi bünyesinde Midye ve İstiridye Araştırma Tesisini profesyonel firmalarda, firmadan destek olarak bugün itibari ile kurduk. Burada 3 tane ana halatımız, 50 metre ana halatımız var. Bunlardan biri yavru toplama halatı 2 tanesi besi halatı olacak. Her bir halatın üretim potansiyeli 6 ton civarında. 2 halattan 12 tonluk bir iki tane 50 metrelik halatın 12 tonluk üretim potansiyeli var. Buradan elde dilen midye bu yetişkin midyelerin yavruları Karadeniz'de midye popülasyonunu destekleyecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Usta