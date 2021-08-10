Midyat'ta trafik düzenlemesi
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Midyat'ta trafik düzenlemesi

Midyat'ta trafik düzenlemesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin Midyat ilçesinde tarihi kentin 2 ayrı noktasında trafik düzeni güvenliği ve trafik akışını sağlamak adına Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan gözlem ve denetimler neticesinde tek yön uygulamasına geçildi.

Mardin Midyat ilçesinde tarihi kentin 2 ayrı noktasında trafik düzeni güvenliği ve trafik akışını sağlamak adına Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan gözlem ve denetimler neticesinde tek yön uygulamasına geçildi.

Midyat Orta Çarşı Mahallesinde bulunan İskenderun Caddesi ile 1036 nolu sokağın kesişim noktası ve Akçakaya Mahallesi Konukevi yan tarafında tek yön uygulamasına geçildi. Ayrıca bazı noktalara duraklama ve park edilmez yasağı getirildi. Sürücüler trafik ekipleri tarafından uyarılarak denetleniyor. Uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemlerin yapılarak cezai işlem yapılacağı belirtildi.

Vatandaşın huzur ve güveni için trafik akışının en iyi şekilde yapılabilmesi adına gerek vatandaşların gerekse sürücülerin güvenliği açısından gerek duyulması halinde aynı şekilde park yasağı ve tek yön uygulamasına geçilebileceği belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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