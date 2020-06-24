Midyat'ta 'Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi' Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in restorasyon çalışmalarını incelemesi Vatandaşların talepleri Belediye Başkanı Şahin'in görevlilere talimat vermesi Başkan Şahin'in gazetecilere açıklamada bulunmasıMARDİN (AA) – Mardin'in Midyat ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle...

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in restorasyon çalışmalarını incelemesi

Vatandaşların talepleri

Belediye Başkanı Şahin'in görevlilere talimat vermesi

Başkan Şahin'in gazetecilere açıklamada bulunması

MARDİN (AA) – Mardin'in Midyat ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle 'Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi' kapsamında 3 mahallede, belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe turizmine olumlu etkisi olacak restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, açıklamalarda bulundu.

-Midyat Filim Platosu Olacak

Başkan Şahin, "Midyat'ta dizi ve filmler çekiliyor, film platosu olacak İnşallah. Esnafımız da bundan gayet iyi faydalanacak" dedi.

Midyat Belediyesi, 'Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi' kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da desteğiyle yok olmaya yüz tutmuş binlerce yıllık tarihi yapıları yaşatmak için kapsamlı restorasyon süreci başlattıklarını kaydeden Şahin, şöyle konuştu: "Açık hava müzesi konumundaki binlerce yıllık geçmişe ve kültürel mirasa sahip ilçenin tarihini gün yüzüne çıkarmak için 3 mahallede başlatılan restorasyon çalışmasıyla binlerce yıllık taş evler, hanlar onarılacak." Dedi.

Restorasyon çalışmalarına Akçakaya, Işıklar ve Ulu Cami Mahallesi'nde yoğunlaştığını kaydeden Şahin, "Süryanice 'Matiate' (mağaralar kenti) adıyla bilinen, dinlerin ve dillerin buluştuğu ilçenin ilk yerleşim yerleri buralardır. Akçakaya, Işıklar ve Ulucami mahallelerinde, şehrin tarihi dokusunu ve kültürünü yansıtan yüzlerce tarihi taş konağı ve yeraltı mağaralarının kent dokusuna uygun olarak restore edildikten sonra geçmiş günlerine yeniden döndürüp turizmin hizmete sunacağız." Diye konuştu.

-Kültürümüze Sahip Çıkmak Gerekiyor

Belediyelerin görevinin sadece altyapı çalışmaları olmadığını belirten Başkan Şahin, "Kültürümüze de sahip çıkmak gerekiyor. Bunun için kaybolmaya yüz tutmuş tarihi değerlerimizi bu şekilde geleceğe taşıyıp, onları özellikle çocuklarımız ve gençlerimizle tanıştırmamız gerekir. Tarihi yapıları onarıp, insanlarımızın ve turizmin hizmetine sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelere sonrası 'Tarihi Sokakları Canlandırma Projesi' adı altında 3 aks tespit ettiklerini dile getiren Başkan Şahin, şunları kaydetti:

"Hem Estel hem de Midyat'ta bunlar. En geç 2 yıl içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tarihi dokuyu canlandırmış bulunmaktayız. Kısmen eksikler var. Burada dizi filmler çekiliyor. Burası bir film platosu olacak İnşallah. Dizi çekimleri artık Midyat'ta yoğunlaşacak. Bu vesileyle esnafımızda bundan tabi gayet iyi bir şekilde faydalanacak. Bize bu konuda destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve bütün yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum." Şeklinde konuştu.

Kaynak: AA