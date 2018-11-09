Midyat'ta Restorasyonu Tamamlanan Eserlerin Açılışı Yapıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde restorasyonu tamamlanan eserler yeniden hizmete girdi.

Midyat Belediyesinin Acırlı Mahallesi'nde bulunan Ulucami, 7 Kardeşler Türbesi restore edilirken, ilçede yapılan spor kompleksi ve muhtarlık binasının açılışı yapıldı.

Açılış törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek, AK Parti Midyat Başkanı Melih Güneştan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Yaman, Midyat son birkaç yıl içinde çok değiştiğini belirterek, ilçede sıcak asfalt, taziye evleri ve çocuk parkı hizmetlerini tamamladıklarını söyledi.

Midyat'a desteklerinin süreceğini aktaran Yaman şöyle konuştu:

"Şehir merkezinde bize ait olan ana yollarda yeni yapılanmalar ve iyileştirilmeler yapılacak. Cumhurbaşkanımızın bölgeye olan destekleri ve bölge insanına olan sevgisine burada yapmış olduğu buraya yapmış olduğu destekleri hem takip edeceğiz ve hep beraber yürüteceğiz. Bu birliktelik ve beraberlik devam ettiği sürece bölgenin en güzel şehirlerinden biri olan masalsı Mardin ve ilçeleri başta olmak üzere daha fazla yatırım olacak."

Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu da amaçlarının halka inmek ve hizmet etmek olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından camii avlusunda Mevlid-i Şerif okutularak vatandaşlara yemek verildi.