Midyat'ta Orta refüjlerde ağaçlandırma çalışması

Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler orta refüj, kavşak ve park gibi alanlara mevsimlik çiçek ve farklı türlerde ağaçlar dikiyor.

Midyat'ta kalıcı yeşil alanlar kazandırma hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Çevreci bir anlayışla daha yeşil bir Midyat için ağaçlandırmaya ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem veriyoruz. İlçemizin giriş ve çıkışlarında bulvarlarında orta refüjlerinde yapılan ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesi ile güzel bir görüntü kazandırılıyor. Park ve bahçeler müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar devam ederken, refüj alanına farklı türlerden oluşan ağaçlar dikildi. Vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla şehrimizi hemşehrilerimizin yaşamaktan keyif alacağı bir hale getirmek için her alanda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Şahin, İlçenin giriş noktaları başta olmak üzere, Batman çevre yolu kaldırmalarla birlikte 700 adet, Zeynel Abidin Erdem çevreyolu 400 adet, Mardin Çevre yolu 200 adet, Seyfettin Güneştan Bulvarı ile kavşaklarda 136 adet, çınar, çınar yapraklı dut, piramit, şimşir, aşılı mavi servi dikimi gerçekleştiğini kaydetti.

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