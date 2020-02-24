Midyat'ta "Onu Sevmek" konferansı düzenlendi

24.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:28

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Midyat ilçesinde konferansa katıldı.

Hatipoğlu, Midyat Belediyesince, Milli İrade İlkokul ve Ortaokulunda düzenlenen "Onu Sevmek" konferansında yaptığı konuşmada, devletini kuran tek peygamberin Hz. Muhammed olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"23 sene boyunca şirke, putperestliğe, insanları insana kul eden anlayışa karşı mücadele etti. Çok yumuşaktı, çok halimdi, çok sevecendi, fiziksel olarak çok güzeldi. Onu görenler bir an titriyorlardı etkisinden dolayı. Ama gülümsüyordu ve gönüllere dokunuyordu."

Belediye Başkanı Veysi Şahin konferansın ardından Prof. Dr. Hatipoğlu'na plaket hediye etti.



Konferansa, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Mardin Vali Yardımcısı Bahattin Çelik de katıldı.

Kaynak: AA