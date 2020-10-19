Midyat'ta Muhtarlar Günü kutlandı
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Midyat'ta Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:20
Midyat'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Hükümet Konağı'nda yapılan ve yeni tip koronavirü (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı törene, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.Törene Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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