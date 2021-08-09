Midyat'ta Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları sürüyor

Mardin'in Midyat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları 2 farklı noktada sürdürülüyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları 2 farklı noktada sürdürülüyor.

Sağlık ekipleri, Midyat Belediyesi tarafından Gölcük Mahallesi'ndeki Cevat Paşa Barış ve Kardeşlik Parkı'nda ve Ortaçarşı Mahallesi'nde kurulan 2 sağlık kabininde vatandaşların aşılmalarını gerçekleştiriyor.

Sağlık kabini sorumlusu Nihat Çalışkan, yaptığı açıklamada, vatandaşların mesai saatleri içerisinde aşı olabileceğini belirterek, "Yoğunluğa bağlı olarak her iki merkezde ortalama günlük 150 aşı yapılmaktadır. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz." dedi.

Aşı olan Furkan Yeşilmen de salgından kurtulmak için aşıdan başka çare olmadığını ifade ederek, ikinci doz aşısını olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol