Midyat'ta kan bağışı kampanyası Mardin'in Midyat ilçesinde Türk Kızılay Mardin Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Mardin'in Midyat ilçesinde Türk Kızılay Mardin Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Midyat Gölcük Mahallesi Cevat Paşa Barış ve Kardeşlik Parkın' da, kan stoklarına takviye yapmak amacıyla gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kan bağışında bulunan Samet Ünver, AA muhabirine, her üç ayda bir düzenli olarak kan verdiğini belirtti.

Yapılan kan bağışlarının bir gün kendimize veya bir yakınımıza da lazım olabileceğini düşünerek bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini aktaran Ünver, "Düzenli olarak kan bağışında bulunuyorum. Herkesin vatandaşlık görevi olarak kan bağışında bulunması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Halil Türkmen ise acil durumdaki hastaların ihtiyaç duyabilecekleri kan ihtiyacının zamanında karşılanması açısından kan bağışının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: AA