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Cumhuriyet Mahallesi, Midyat, Kültür Sanat

Midyat'ta Evrensel Değerler Gençlerle İlerler projesi kabul edildi

Midyat ilçesinde Fahrettin Önen İlkokulu tarafından Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteklediği Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan Evrensel Değerler Gençlerle İlerler projesi kabul edildi.

11.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:54
Midyat'ta Evrensel Değerler Gençlerle İlerler projesi kabul edildi

Midyat ilçesinde Fahrettin Önen İlkokulu tarafından Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteklediği Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan Evrensel Değerler Gençlerle İlerler projesi kabul edildi.


Cumhuriyet Mahallesi Fahrettin Önen İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte Gençlik Projeleri Destek Programının tanıtımı yapıldı.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, burada yaptığı konuşmada, "Okulumuz küçük ama yüreğimiz büyük. Büyük maddi varlıklar her zaman başarı, iyilik, güzellik doğurmuyor. İnsan yüreğinin güzelliğini niyetinin güzel olması önem arz ediyor." dedi.

Fahrettin Önen İlkokulu Müdürü Sevgi Oğuz ise, öğrencilerin her şeyin en iyisini ve güzelini hak ettiğini düşünerek hep daha ilerisi için çalışmalar yapmaya, okulun fiziksel anlamda değiştirmeye, sosyal, kültürel çalışmalar gayret gösterdiklerini söyledi.

Programa, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Servet Yücel Oğuz, Abdurrahim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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