Midyat'ta Ensar Kitap Kahve Açıldı

MARDİN (AA) – Mardin'in Midyat İlçesinde Ensar Kitap Kahve açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında oluşturulan Ensar Kitap Kahve törenle açıldı.

Ensar Vakfı Midyat Şube Başkanı Abdurrahim Kaplan, 3 bin 200 kitabın bulunduğu mekana gelip ikramlarını aldıktan sonra kitaplarını alıp okuyacaklarını söyledi.

Ensar Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Ali Karayılan, 40 yıl önce kurulan vakfın 170 şubeye ulaştığını belirterek, "Bu yıl Türkiye'nin farklı yerlerinde 24 kitap kahve daha açıyoruz." dedi.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik'te, gençlerin milli ve manevi değerlere sahip şekilde yetişmesini sağlayan vakfa teşekkür ederek belediye olarak her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Kafenin açılışına Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, Ensar Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Koordinatör Turan Koç, Ensar Vakfı Midyat Şube Koordinatörü Adem Tekin, SGK İlçe Müdürü Abdurrahim Güneş de katıldı.

Kaynak: AA