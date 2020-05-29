Midyat'ta bir mezra karantinaya alındı
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Midyat'ta bir mezra karantinaya alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mezra karantina altına alındı.

Midyat'ta bir mezra karantinaya alındı
29.05.2020 00:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:27

Mardin'in Midyat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mezra karantina altına alındı.

Midyat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Başyurt Mahallesi'ne bağlı Efeler mezrasında 1 vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu kişiyle temaslı olduğu değerlendirilen başka kişilerin olmasından dolayı, Efeler mezrası koronavirüs salgınından vatandaşları koruma ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 14 gün süresince karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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