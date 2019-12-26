Midyat'ta belediyeden Akçakaya Mahallesine hizmet

26.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:20

Mardin'in Midyat Belediyesince Akçakaya Mahallesine yol ve su hizmeti sunuldu.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Akçakaya Mahallesinde yürütülen alt yapı, su, kanalizasyon ve yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Hasan Aksoy, ilçenin en büyük mahallelerinden birinde yaşadıklarını belirterek, "Buna rağmen 30 yıldır belediye tarafından mahallemiz hizmet görmedi. Başkanımız Veysi Şahin sağ olsun mahallelinin bütün taleplerini yerine getirdi. Alt yapı, yol çalışması, taziye evi gibi hizmetler sunuldu." dedi.

Hüseyin Gümüş, belediyenin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirerek, "Hala da çalışmalar sürüyor. Ondan çok memnunuz. Kendisine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mehmet Emin Batı da yürütülen çalışmalardan dolayı başta Belediye Başkanı Veysi Şahin ve emeği bulunan tüm ekibine teşekkür etti.

Batı, "Midyat için elinden geleni yapıyor, bundan sonra da yapacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Şahin'e ziyaretlerinde Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu ve Akçakaya Mahallesi muhtarı İbrahim Aksoy da eşlik etti.

Kaynak: AA