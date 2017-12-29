Midyat'ta AK Parti Binası Açılışı Yapıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde Ak Parti yeni binası açılışı yapıldı.



Açılışa, Ak Parti Mardin milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Mardin 22. dönem milletvekili Süleyman Bölünmez, Midyat İlçe Başkanı Melih Güneştan, Midyat Gençlik Kolları Başkanı Veysel Gökçe, Kadın Kolları Başkanı Elif Urazin, Midyat İitfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, bu günün Midyat için önemli bir gün olduğunu söyledi. Miroğlu, "2 sevinci bir arada yaşıyoruz. Sevgili Melih kardeşimin hakikaten takdire şayan çabaları ile teşkilat mensuplarımızın desteği ile çok güzel bir ilçe merkezine sahip olduk. Mülkiyeti bize ait olmasa da güzel bir bina, mülkiyeti bize ait olacak bir binaya sahip olacağız, çünkü bazen böyle güzel bir bina yapılabiliyor mülkiyeti olunca daha iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah 2018 yılında Midyat böyle bir binaya sahip olur. Bu binanın içinin siyasetle güvenle dolmasının temenni ediyorum" dedi.



Konuşmanın ardından açılış yapıldı. - MARDİN