Midyat'ta 800 Şişe Kaçak Şarap Ele Geçirildi

Midyat'ta 800 Şişe Kaçak Şarap Ele Geçirildi

MARDİN (İHA) – Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda 800 şişe kaçak şarap ele geçirildi.

Midyat'ta 800 Şişe Kaçak Şarap Ele Geçirildi

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda 800 şişe kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Akçakaya Mahallesi'nde kaçak şarap yapıldığı ihbarını aldı. Kaçak şarabın yapıldığı evi tespit edin ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda 800 şişe ev yapımı şarap ve iki varile el konuldu. Evde bulunan kaçak şarapları yaptıkları tespit edilen Ş.G. ve İ.G. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MARDİN

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