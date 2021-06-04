Midyat şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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Midyat şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Midyat şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Önceki gün Hatay Kırıkhan'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Halil Altun, memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Önceki gün Hatay Kırıkhan'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Halil Altun, memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tank taşıyıcı aracın kaza yapması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuş Halit Altun Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde dualarla defnedildi. Törene Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, askeri erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulu Camide cuma namazının ardından düzenlenen törende ay yıldızlı bayrağa sarılı şehidin cenazesi katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Altun'un naaşı, gözyaşları içerisinde defnedildi.

Vali Mahmut Demirtaş şehidin ailesine Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim etti. - MARDİN

Midyat şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Midyat şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Midyat şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Midyat şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Midyat şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Midyat şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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