Midyat Eso Başkanlığı'na Direkçi Seçildi

MARDİN (AA) – Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanlığına Rıfat Direkçi seçildi.

Midyat ESO Olağan Genel Kurulu toplantısı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapıldı.

Esnafların yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, başkanlık seçimleri için Rıfat Direkçi ve Yusuf Demirdağ ayrı ayrı liste hazırladı.

Yapılan seçimler sonunda 430 oy alan Direkçi Mardin ESO başkanı seçildi, diğer aday Demirdağ ise 367 oy aldı.

Seçimin galibi Direkçi, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bin 166 üyenin de başkanıyım. Bana oy verene de vermeyene de çok teşekkür ederim. Ben bütün esnafımızı kucaklamak birlik ve beraberliğimizi sağlamak için aday oldum. Amacım Midyat esnafımızın sorunlarına çözüm bulmak." ifadelerini kullandı.