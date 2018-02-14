Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Kongresi
Mardin’in Midyat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi başkanlığına mevcut başkan Mehmet Ali Akkurt getirildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi başkanlığına mevcut başkan Mehmet Ali Akkurt getirildi.
Midyat'ta Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi kongresi yapıldı. Kongrede, 2 aday seçime gitti. Seçimde, mevcut başkan Mehmet Ali Akkurt'un oy farkıyla yeniden başkanlığa getirildi.
Kongreye, kooperatifin 500 üyesinden 365'i katıldı. - MARDİN