Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Kongresi
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Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Kongresi

Mardin’in Midyat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi başkanlığına mevcut başkan Mehmet Ali Akkurt getirildi.

Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Kongresi

Mardin'in Midyat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi başkanlığına mevcut başkan Mehmet Ali Akkurt getirildi.

Midyat'ta Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi kongresi yapıldı. Kongrede, 2 aday seçime gitti. Seçimde, mevcut başkan Mehmet Ali Akkurt'un oy farkıyla yeniden başkanlığa getirildi.

Kongreye, kooperatifin 500 üyesinden 365'i katıldı. - MARDİN

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