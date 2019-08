Midyat Belediye tarafından okullar boyanıyor

Mardin'in Midyat Belediyesi tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda boya ve onarım yapılıyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in, seçim sürecinde sözünü verdiği vaadi doğrultusunda 25 okulda çalışma başlatıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı, Eğitim, Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Servet Yücel Oğuz yaptığı açıklamada komisyon olarak belirli günlerde toplanıldığını, okullardan gelen talep ile çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Şahin'in seçildiğinde ilk iş olarak bu komisyonun kurulacağının sözünü öğretmenlere, idarecilere verdiğini hatırlatan Oğuz, bu kapsamda ilkokullardan başlamak üzere okulların boyanmasına başlandığını aktardı.

Oğuz, kıt imkanlara rağmen, Şahin'in okullara sunduğu desteğin eğitime verdiği önemin bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Zeki Öztaş ise, Belediye Başkanı Şahin'in sözünü yerine getirdiğini ifade ederek, "Yaz tatilinde okulumuz boyandı." dedi.

Fahrettin Önen İlkokulu Müdürü Sevgi Oğuz ise, her yıl okulu okul idarecileri ve öğretmenler olarak, Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle eğitim öğretime hazırladıklarını anlatarak, bu yıl ise okulun boyanması çalışmalarının Midyat Belediyesince karşılandığını kaydetti.

Oğuz, okulda yoğun bir çalışma yürütüldüğüne dikkati çekerek, bundan dolayı Belediye Başkanı Veysi Şahin'e teşekkür etti.

Mustafa Çabuk, belediyenin sınıfları ve okulu boyamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu hizmetlerin sürmesini diledi.

Kaynak: AA