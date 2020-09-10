Midyat Belediye Başkanı Şahin tarihi mekanlarda incelemede bulundu
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Midyat Belediye Başkanı Şahin tarihi mekanlarda incelemede bulundu

Tarihi bölgeden ve eserlerin görüntüsü Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve beraberindekilerin tarihi yerleri gezmesi Kadın rahibenin çevreyi anlatması Muhtar Habib Doğan'ın açıklaması Şahin ile röportaj Şahin'in, Mor Gabriel Manastırı Metropoliti ziyareti Başkan Şahin tarihi...

10.09.2020 10:50 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:58

Tarihi bölgeden ve eserlerin görüntüsü

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve beraberindekilerin tarihi yerleri gezmesi

Kadın rahibenin çevreyi anlatması

Muhtar Habib Doğan'ın açıklaması

Şahin ile röportaj

Şahin'in, Mor Gabriel Manastırı Metropoliti ziyareti Başkan Şahin tarihi mekanlarda incelemede bulundu

MARDİN (AA) – Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçedeki tarihi mekanları gezdi.

Şahin, ilçe ve kırsal mahallerdeki Mor Sobo Katedrali, Meryem Ana Kilisesi, Mor Gabriel Manastırı, Mor Dimet Kilisesi, Mor Yakup Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Şemun Kilisesi ve Anıtlı harabelerinde inceleme yaptı.

UNESCO'nun "Dünya Kültür Mirası" listesine Midyat'tan da en az bir eserin yer almasını istediklerini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Biz adeta bir servetin üzerinde oturuyoruz ve bu servetin kıymetini biliyoruz. Ancak bunu tescillemek istiyoruz. Anıtlı'daki, Hah harabeleri 1600 yıllık ve Meryem Ana Kilisesi ile bölgenin en önemli yerlerinden biri. Turizm ve destinasyon açısından Anıtlı'yı ayağa kaldırmamız gerektiğine inandığımız buraları ile ilgili bir proje hazırlığı içerisindeyiz."

Midyat Belediye Başkanı Şahin tarihi mekanlarda incelemede bulundu

Kaynak: AA

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