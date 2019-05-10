Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Kaymakam Tekin'e Ziyaret
Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kaymakam Hüseyin Tekin'i ziyaret etti.
Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kaymakam Hüseyin Tekin'i ziyaret etti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Midyat Belediye Başkanı seçilen Şahin, kurumları ziyaretini sürdürüyor.
Görüşmede, ilçenin genel sorunları hakkında fikir alış verişinde bulunulurken, el ele verilerek ilçede güzel projelerin hayata geçirileceği belirtildi.
Kaymakam Tekin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Şahin'e başarı diledi.
Kaynak: AA