Midyat'a modern bir mezbahane kazandırıldı Mardin'in Midyat ilçesinde hijyen kurallarına uygun ve soğuk hava deposu kapasiteli modern bir mezbahane hizmete girdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman ile Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin arasında imzalanan protokolle Midyat ilçesine modern mezbaha kazandırıldı.

Mercimekli Mahallesinde 11 bin metrekare alana kurulu, 4 bin 600 metrekare kapalı alana sahip mezbahanede hijyenik bir ortamda, soğuk hava depoları ile veteriner hekim denetiminde hizmet veriliyor.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, ilçede faaliyete giren mezbahade modern kesimhane ile sağlıklı ve hijyenik ortamda el değmeden kesim yapıldığını söyledi.

Bu tesisin ilçenin yanı sıra çevre ilçe ve beldelere de hizmet vereceğini dile getiren Kutlu, "Veteriner kontrolünde sağlıklı kesim yapılmaktadır. Kasaplarımız bundan sonra kesinlikle hijyenik olmayan yerlerde kesim yapamayacaklar. Kaçak hayvan kesimi yasaklandığı gibi cezai işlem uygulanacaktır." diye konuştu.

Kutlu, tesis için Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Yaman'a, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e Sağlık işleri Dairesi Başkanı Dr. Saffet Yavuz ve Veteriner İşleri Şube Müdürü Osman Karahan'na teşekkür etti.

Kasap Yusuf Acar ise, ilçeye böyle bir tesis kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sabah ilk iş olarak buraya geldik ve hayvanlarımızı veteriner kontrolünde kestik. Daha sonra özel soğuk hava depolu araçlarla iş yerimize getirdik. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA