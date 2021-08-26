Midnight Fight Express, 2022 yazında çıkış yapacak
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Midnight Fight Express, 2022 yazında çıkış yapacak

Midnight Fight Express, 2022 yazında çıkış yapacak
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Jacob Dzwinel tarafından geliştirilen ve Humble Games tarafından yayınlanan çok çeşitli dövüş oyunu Midnight Fight Express'in 2022 yazında çıkış yapacağı duyuruldu.

Midnight Fight Express, Humble Games'in 2022 yazında piyasaya süreceği yeni çok çeşitli dövüş sistemi bulunan oyunudur.

Midnight Fight Express, 2022 yılının yazında PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Steam üzerinden PC için çıkış yapacağını duyurdu. Ayrıca Bulut, Konsol ve PC için Xbox Game Pass'de de mevcut olacak.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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MIDNIGHT FIGHT EXPRESS TANITIM FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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