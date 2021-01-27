Midilli'de 20 milyon yıllık taşlaşmış ağaç fosili bulundu
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BBC

Midilli'de 20 milyon yıllık taşlaşmış ağaç fosili bulundu

27.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:56
Midilli'de 20 milyon yıllık taşlaşmış ağaç fosili bulundu

Yunan bilim insanları, Midilli adasında dalları ve kökleri hala üzerinde olan 20 milyon yıllık bir ağaç fosili bulduklarını açıkladı. Fosil, yapılan yol çalışmaları sırasında bulundu ve özel bir metal platformla taşınıp korumaya alındı.

Reuters haber ajansına konuşan Midilli Taşlaşmış Orman Doğa Tarihi Müzesi'nden Profesör Nikos Zouros, kazı çalışmalarının 1995'te başladığını, ilk kez dalları ve kökleri hala üzerinde olan bütün bir ağaç fosili bulduklarını söyledi.

"MÜSTESNA BİR KEŞİF"

Zouros, "Çok müstesna bir keşif. Çok iyi durumda. Fosili inceleyerek ne tür bir ağaç olduğunu tespit edeceğiz" dedi. Midilli'deki 15 bin hektarlık taşlaşmış orman alanı UNESCO koruması altında. 20 milyon yıl önce yanardağ patlaması sonucu savrulan küllerle orman taşlaşmış bir halde muhafaza olmuş durumda.

BÖLGEDE HAYVAN KEMİKLERİ DE BULUNDU

19 metre uzunluğundaki ağaç fosilinin bulunduğu alanda ayrıca meyve ağaçları yaprakları ile hayvan kemikleri de bulundu. Profesör Zouros, "Kazılar sırasında, 17 ila 20 milyon yıl önce Midilli'de var olan ormanlar ortaya çıktı. Böylece o dönemin ekosistemi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz" dedi.

Midilli'de 20 milyon yıllık taşlaşmış ağaç fosili bulundu
Midilli'de 20 milyon yıllık taşlaşmış ağaç fosili bulundu
BBC
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