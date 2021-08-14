Midibüsün çarptığı traktör devrildi, sürücü yaralı olarak kurtarıldı

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüsün çarptığı traktör devrildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüsün çarptığı traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dikkatsizlik sonucu caddeye 20 ABS 568 plakalı midibüs ile çıkan sürücü, farklı istikamette ilerleyen sürücü Kadir Ö'nün kullandığı 20 ADD 207 plakalı traktör ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında traktör devrilirken sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü Kadir Ö'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Honaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma trafik ekipleri kaza alanına güvenlik önlemi alarak başka kaza olmamasını sağladı. Meydana gelen kazada her iki araçta ağır maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı