Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü bulundu
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Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü bulundu

08.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:11
Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü bulundu

SAMSUN'da yaklaşık 1,5 ay önce mide küçültme ameliyatı olan Sevim Sarıkaya (37), evinde ölü bulundu.

SAMSUN'da yaklaşık 1,5 ay önce mide küçültme ameliyatı olan Sevim Sarıkaya (37), evinde ölü bulundu.

Atakum ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Sevim Sarıaya, 1,5 ay önce kentteki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. Sarıkaya, bugün yakınları tarafından evinde çekyatın üzerinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sevim Sarıkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Sarıkaya'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sarıkaya'nın kesin ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.

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Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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