Mide Küçültme Ameliyatı Olan Deniz Seki, 8 Günde 7 Kilo Verdi! İşte Son Hali

Günden güne artan kilosu ile dikkat çeken Deniz Seki mide ameliyatı olmak istedi. Doktorlar "Kilonuz bu ameliyatı olmaya uygun değil" deyince Deniz Seki son dönemde 90 kiloya çıkana kadar uğraştı. Ardından da mide küçültme ameliyatı oldu. Kıbrıs'taki bir otelde konser veren popçu "Sağlıklı bir şekilde 8 günde 7 kilo verdim" dedi.

'MİDEM BOŞ AMA KALBİMİ DOLDURABİLİRİM'

Deniz Seki "Yeni aşk var mı?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Midem boş, ama kalbimi doldurabilirim."

İşte Deniz Seki'nin son hali: