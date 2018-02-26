Mide Küçültme Ameliyatı Olan Deniz Seki, 8 Günde 7 Kilo Verdi! İşte Son Hali
Hapisten çıktıktan sonra 90 kiloya çıkan Deniz Seki, 8 günde 7 kilo verdi. Seki, ameliyat sonrası görüntülenen ilk halinde bile "Verdiği kilolar hemen fark ediliyor." dedirtti.
Günden güne artan kilosu ile dikkat çeken Deniz Seki mide ameliyatı olmak istedi. Doktorlar "Kilonuz bu ameliyatı olmaya uygun değil" deyince Deniz Seki son dönemde 90 kiloya çıkana kadar uğraştı. Ardından da mide küçültme ameliyatı oldu. Kıbrıs'taki bir otelde konser veren popçu "Sağlıklı bir şekilde 8 günde 7 kilo verdim" dedi.
'MİDEM BOŞ AMA KALBİMİ DOLDURABİLİRİM'
Deniz Seki "Yeni aşk var mı?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Midem boş, ama kalbimi doldurabilirim."
İşte Deniz Seki'nin son hali:
YORUMLAR (36)
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memlekette torbaci olunca bir anda seviliyorsun neden acaba ????Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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sabri ben deniz seki hayranıyım sizi cooook seviyorum deniz hanım her halinizle çok güzelsiniz tek geçersiniz öbür şarkıcı bozuntularını alayı şımarık siz harikasınız. .Cevap Yaz 4 7 Yayından KaldırMERT: senden asla erkek olması mümkün degil HIDIRYayından KaldırYAGCİ KİLL: Yalakalik yapma sonun iyi olmaz2 1 Yayından Kaldır
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Hâlâ ayı balığı gibi...Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır