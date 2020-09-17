Mide kanaması geçiren Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı
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Mide kanaması geçiren Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada midesindeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdiğini söyledi.

17.09.2020 07:18 | Son Güncelleme: 17.09.2020 07:37

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasındaki jüri üyeliğinden ayrılan 68 yaşındaki Bülent Ersoy, önceki gün rahatsızlanarak apar topar hastaneye götürüldü. Mide kanaması geçiren Ersoy, sosyal medya hesabından açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUMUM YOK"

Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Bülent Ersoy, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. S¸ükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Mide kanaması geçiren Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları (9)
AB: ALLAH saglık sıhhat ve uzun ömürler versin başka Bülent ERSOY yokk
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KILIÇ: acil şifalar diliyorum.
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KİTAPLIDOLAP: SATIR KIYMASIYLA HAZIRLANAN LAHMACUNU AZ YE O ZAMAN.
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