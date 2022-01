Microsoft, Xbox üretimini durdurdu!

Microsoft Xbox Series X/S yeni konsollarına odaklanabilmek için eski konsolların üretimini durdurdu. Microsoft tüm Xbox One konsollarının üretimini durdurdu. Şirket Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu kararın 2020 yılına dayandığını söyledi.

Microsoft, Xbox Series X ve Series S'in Kasım 2020'de piyasaya sürülmesinden önce Xbox One X ve Dijital Xbox One S'in üretimini durdurmuştu. Microsoft'un aynı yıl standart Xbox One S'in üretimini de sonlandırdığı ortaya çıktı.

Xbox Başkanı Phil Spencer, geçtiğimiz günlerde NYT'a verdiği bir demeçte, şirketin mevcut nesil konsolları Xbox Series ve Series S'in önceki nesil Xbox'lardan daha hızlı satış yaptığını söyledi.

Microsoft'un Xbox One konsolunu durdurduğunu onaylaması, rakip firma Sony'nin PlayStation 4'ü bu yıl da üretmeye devam edeceğini söyleyen bir rapordan kısa bir sonra geldi. Sony, ilk olarak son nesil PlayStation'ın üretimini 2021'de durdurmayı planlıyordu, ancak 2022'de bunlardan bir milyon adet daha üretecek.

