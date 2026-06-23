Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı

Süper Lig'e yükselen Amedspor'da sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber, kulüpte sadece 8 gün kaldıktan sonra istifa etmişti. Reçber, ayrılık kararının perde arkasını açıkladı.

OLUMLU BAŞLANGIÇ VE İMZA

Reçber, kulüple ilk görüşmelerini övgüyle anlattı ve “Tanımı tarifine muazzam şeyler duydum. Yaklaşım harika, üslup harika. Gerçekten beklentimin çok üzerinde bir kurumsal heyetle karşılaştım. Sorular, cevaplar ve beklentiler harikaydı” dedi. Ayrıca, ekonomik konularda anlaştıklarını ve sözleşmeyi imzaladıklarını belirtti.

AYRILIK KARARININ NEDENLERİ

İmzaların ardından kulübün işleyişiyle ilgili detaylı bir toplantı yapıldığını aktaran Reçber, burada sunulan çalışma modelinin kendi prensiplerine uymadığını söyledi. Toplantıda akademi sorumlusu Sertaç Hoca, scout ekibi sorumlusu Adar Çetinok, futbol şubesi yetkilileri Baran Durmaz ve Nedim Şimşek ile koordineli çalışma yapacağı ve transfer kararlarının bu yapı üzerinden ilerleyeceği ifade edildi. Reçber, “Bu tarafa ileteceksiniz, onlar değerlendiriyor, biz bir daha değerlendireceğiz” tarzı yöntemin kendisine uygun olmadığını belirtti.

''DAHA İŞE BAŞLAMADAN AYRILMAK İSTEDİM''

“Bu yöntem açıkçası bana uymadı. Ben de kırmadan dökmeden, daha işe başlamadan bir sorumluluk almadan ayrılmak istedim” diyen Reçber, oyuncu görüşmelerinde sorun yaşanmaması için erken ayrılmayı tercih ettiğini vurguladı.

''HİÇ PARA KONUŞMASI YAPMADIM''

Reçber, sosyal medyada çıkan iddialara da yanıt vererek, ''Amedspor'dayken hiçbir oyuncu ve menajeriyle 1 TL, 1 Euro, 1 Dolar para konuşmadım. Hiç kimseyle para görüşmedim.'' dedi. Ayrıca Besnik Hasi'nin göreve geliş sürecinde de ayrılığını açıklamadığını, anlaşmanın zarar görmemesi için sessiz kaldığını belirtti.