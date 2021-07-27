Microsoft Flight Simulator yeni nesil konsollara geliyor!
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Microsoft Flight Simulator yeni nesil konsollara geliyor!

Microsoft Flight Simulator yeni nesil konsollara geliyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Grafik ve animasyonları açısından üst düzey bir oyun deneyimi sağlayan Microsoft Flight Simulator, Xbox Series X/S konsolları için çıkış yapıyor. Microsoft Flight Simulator fiyatı nedir? MS Flight Simulator hangi platformlarda bulunuyor? Detaylar haberimizde...

Popüler uçuş oyunu Microsoft Flight Simulator'ın uzun zamandır yeni nesil konsollara gelmesi bekleniyordu. Oyunla ilgili Xbox Series X/S konsolları için sevindirici haber geldi.

Microsoft tarafından Microsoft Windows için hazırlanmış bir uçuş simülatörü olan Microsoft Flight Simulator eğlence sektörünün en başarılı ve en eski yapımları arasında yer alıyor.

Microsoft Flight Simulator yeni nesil konsollara geliyor!

YENİ GÜNCELLEME PERFORMANSI ÜST SEVİYEYE ÇIKARIYOR

Grafikleri ve animasyonları ile oldukça üst düzey bir görüntü kalitesi sunan oyun, yeni güncellemesi ile performansını daha üst seviyeye çıkarıyor. Bu performans artışı yakında oyuna eklenecek DirectX 12 API ile ilgili değil. Bunun yerine, Asobo şu anda oyunun moturun elden geçiyor ve birçok mimari bölümü yeniden düzenliyor. Bu minimal optimizasyonlar genel CPU kullanımı azaltacak ve genel kare hızlarını artıracak.

Asobo'nun CEO'su Sebastian Wloch, performans iyileştirmelerini göstermek için Güncelleme 4 ve Güncelleme 5'in ayrıntılarını açıkladı.

Uptade 4 ile Microsoft Flight Simulator 32-40 fps ile çalışıyordu ve büyük takılma sorunları yaşıyordu. Uptade 5 ise aynı sistemde oynanan oyunu 53-60 fps arasına çalıştıyor. Ek olarak, oyundaki CPU kullanımı düşürüldü ve tüm takılma sorunları giderildi.

Microsoft Flight Simulator Güncelleme 5, 27 Temmuz'da (Bugün) yayınlanacak. Microsoft Flight Simulator, Microsoft Windows, Aerosoft, Xbox Series X/S ve Ubisoft üzerinden erişilebilir durumda bulunuyor.

MS FLIGHT SIMULATOR SATIŞ FİYATI

Microsoft Flight Simulator'ın üç adet versiyonu mevcut. Bunlar; Standart Edition, Deluxe Edition ve Premium Edition olarak sıralanıyor. Bu versiyonların fiyatları ise şu şekilde;

  • Standart Edition: 59 dolar
  • Deluxe Edition: 89 dolar
  • Premium Edition: 119 dolar
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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