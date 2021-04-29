Microsoft Flight Simulator'e birlikte göz atalım!
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Microsoft Flight Simulator'e birlikte göz atalım!

Microsoft Flight Simulator'e birlikte göz atalım!
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Microsoft Flight Simulator sizce alınabilir bir oyun mu?

Havacılık simülasyon oyunu denildiği zaman akla ilk gelen oyunlardan biri olan Microsoft Flight Simulator'e birlikte göz atalım.

Microsoft Flight Simulator, PC için XBox Game Pass dahilinde. XBox Game Pass ise 3 farklı sürüm ile geliyor. Öncelikle bu sürümlere göz atalım:

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    • BİLGİSAYAR (29.99 TL/ay)

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    • Xbox Live Gold; Deals with Gold, Games with Gold, konsolda çok oyunculu oynama özelliğini içerir

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    Şimdi de birlikte oyunun sürüm fiyatlarına göz atalım:

    Microsoft Flight Simulator: Standard Edition (350 TL)

    Microsoft Flight Simulator: Deluxe Edition (550 TL)

    Microsoft Flight Simulator: Premium Deluxe Edition (725 TL)

    Peki ya bu oyunu hangi bilgisayarlar oynatabilir? Şimdi de bunlara bakalım:

    Eğer siz de bu oyunu satın almak istiyorsanız mağaza sayfasına ulaşabilirsiniz, keyifli oyunlar!

    Kaynak: Playerbros

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