Microsoft Flight Simulator'e birlikte göz atalım!

Microsoft Flight Simulator sizce alınabilir bir oyun mu?

Havacılık simülasyon oyunu denildiği zaman akla ilk gelen oyunlardan biri olan Microsoft Flight Simulator'e birlikte göz atalım.

Microsoft Flight Simulator, PC için XBox Game Pass dahilinde. XBox Game Pass ise 3 farklı sürüm ile geliyor. Öncelikle bu sürümlere göz atalım:

KONSOL (29.99 TL/ay)

100'ün üzerinde yüksek kaliteli konsol oyununa erişim

Sürekli eklenen yeni oyunlar

Xbox Game Studios oyunları, yayımlandıkları gün eklenir

Üye indirimleri ve fırsatları

BİLGİSAYAR (29.99 TL/ay)

100'ün üzerinde yüksek kaliteli bilgisayar oyununa erişim

Sürekli eklenen yeni oyunlar

Xbox Game Studios oyunları, yayımlandıkları gün eklenir

Üye indirimleri ve fırsatları

Bilgisayarda başlıca Electronic Arts oyunlarından, özel ödüllerden ve üyelere özel içeriklerden oluşan bir kütüphane

ULTIMATE (44.99 TL/ay)

100'ün üzerinde yüksek kaliteli konsol ve bilgisayar oyununa erişim

Sürekli eklenen yeni oyunlar

Xbox Game Studios oyunları, yayımlandıkları gün eklenir

Oyun içi içerikler ve iş ortağı teklifleri gibi ücretsiz avantajlar

Xbox Live Gold; Deals with Gold, Games with Gold, konsolda çok oyunculu oynama özelliğini içerir

Konsolda ve bilgisayarda başlıca Electronic Arts oyunlarından, özel ödüllerden ve üyelere özel içeriklerden oluşan bir kütüphane

Şimdi de birlikte oyunun sürüm fiyatlarına göz atalım:

Microsoft Flight Simulator: Standard Edition (350 TL)

Microsoft Flight Simulator: Deluxe Edition (550 TL)

Microsoft Flight Simulator: Premium Deluxe Edition (725 TL)

Peki ya bu oyunu hangi bilgisayarlar oynatabilir? Şimdi de bunlara bakalım:

Eğer siz de bu oyunu satın almak istiyorsanız mağaza sayfasına ulaşabilirsiniz, keyifli oyunlar!

Kaynak: Playerbros