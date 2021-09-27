Miçotakis: 'Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok' - Haberler
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Miçotakis: "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok"

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Miçotakis:

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile silahlanma yarışı niyetinde olmadığını kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile silahlanma yarışı niyetinde olmadığını kaydetti.

İki günlük resmi ziyaret için Paris'te bulunan Miçotakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e verdiği özel röportajda, Atina-Paris yakınlaşması, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, sığınmacı sorunu ve Avrupa'nın güvenlik perspektifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirirken, "Sakin bir yaz geçireceğimizi öngörmüştüm, neden sakin bir sonbahar, sakin bir güz de geçirmeyelim? Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sonuçta kimseye faydası olmayacağını Türkiye'nin anladığına inanıyorum." diye konuştu.

İklim krizi, sığınmacı sorunu gibi ortak sorunlarda Türkiye ile iş birliği yapılabileceğini belirten Miçotakis, ekonomik iş birliğinin de iyi komşuluk ilişkileri ve saygı çerçevesinde mümkün olduğunu kaydetti.

Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki ve Ege'deki sorunların çözümü için tek yolun uluslararası hukuk olduğunu dile getirerek, "Biz İtalya ve Mısır örneğinde, bu tür anlaşmalar yapılabileceğini gösterdik. Açıkça söyleyeceğim, sonuçta herkesin faydasına olacak çözümleri başarabilmemiz için bazı konularda karşılıklı geri adım atılmasını gerektiren anlaşmalar yapılabilir." diye konuştu.

Yunan Silahlı Kuvvetlerinin modernleşmesi gerekliliğini vurgulayan Miçotakis, "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok." ifadesini kullandı.

Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin, Doğu Akdeniz'e ilişkin aldığı kararların, Doğu Akdeniz'deki ilişki çerçevesini Avrupa prizması içerisine soktuğunu ve Türk-Yunan ilişkilerinin Türkiye-AB ilişkisine dönüştüğünü öne sürdü.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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